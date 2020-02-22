في ذكرى ميلاد "عظمة الرقص الشرقي".. تعرف على أبرز المحطات في حياتها





"الفجر الفني"





الفنانة بدوية تحية محمد، الشهيرة بإسم "تحية كاريوكا" ولدت في الإسماعيلية اكتشفت من قبل الراقصة بديعة مصابني ثم ساعدها سليمان باشا، نجيب وخاضت الوسط الفني بفضله.ويعرض إليكمبعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.1- ولدت في 22 فبراير عام 1915م.2- سافرت للإستقرار بالقاهرة هروبا من تعذيب أخيها لها.3- لقبت بـ "كاريوكا" نظرا لتقديمها رقصة الكاريوكا العالمية في عام 1940م.4- أطلق عليها لقب "أخر العظماء" في الرقص الشرقي.5- قدمت العديد من الأعمال الفنية منها سوق النساء، مين يقدر على عزيزة، حبيبي الأسمر، امرأة تدفع الثمن، سر الأرض، دموع الشموع، حكايات هو وهي، ينابيع النهر، أهل الطريق.6- شاركت في عدة مسرحيات منها روبابيكيا، حضرة صاحب العمارة، ياسين ولدي، يا الدفع يا الحبس، قهوة التوتة، عفريت الست شوقية، الكرنك.7- ألقي القبض عليها مرتين الأولى لمساعدة محمد أنور السادات في هروبه من الانجليز، والثانية عندما كانت متزوجة من ضابط من الضباط الأحرار واتهامها بمساعدته في قلب نظام الحكم.8- حققت الرقم القياسي في الزيجات حيث انها تزوجت 14 مرة، أخرهم زواجها من المخرج "حسن عبد السلام".9- كانت دائمًا تمزح بقول انها "أنجبت في السبعون من عمرها"، وذلك لتبنيها بنت صغيرة.10- أوصت إحدى صديقاتها المقربات بأن تتولى رعاية هذه البنت بعد وفاتها.11- تعرضت لجلطة رئوية وعانت منها لفترة طويلة.12-توفيت في 30 سبتمبر عام 1999م، في عمر يناهز الـ 80 عامًا.