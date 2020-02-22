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"البنزين دليفري".. من يدفع أرباح الشركة؟

السبت 22/فبراير/2020 - 06:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، على خبر تطبيق "أول دليفري بنزين" في مصر بسعر المحطة، قائلا: "الثقافة المصرية ستقبل ذلك، ولكنها تحتاج لنمط سكاني معين ومناطق معينة".

وأضاف "يوسف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامي محمد علي خير أمس الجمعة: "لابد أن تكون هذه المناطق بعيدة عن محطات التموين والخدمة، هذه الفكرة ستخدم المناطق الحضرية الجديدة، والتجمعات السكنية الجديدة"، لافتًا إلى أن ربح الشركة العاملة في ذلك ستأخذ الربح من محطات التموين وليس المواطن.

وتابع: "دفع النقود في المنظومة قد يكون كاش أو فيزا، والشركة المسؤولة، لن تأخذ أموالًا زيادة من المواطن مقابل الخدمة".
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تموين بنزين ديلفري بنزين

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