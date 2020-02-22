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رسوم وفيزا.. تفاصيل خدمة أول دليفري "بنزين" بمصر

السبت 22/فبراير/2020 - 08:37 ص
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دليفري بنزين
دليفري بنزين
أمنية فوزي
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كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، عن تفاصيل طرح خدمة "أول دليفري بنزين"، موضحًا أنه سيكون هناك سيارات دليفري ستذهب إلى المكان المطلوب لتمويل البنزين "دليفري".

وقال: إنها خدمة مميزة، وستخدم مناطق معينة خاصة المدن الجديدة التي يسهل فيها عملية التبادل والتعبئة.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس"، أنه سيكون مفيدًا خاصة في المناطق كثيفة السكان، والتي يكون لديها قدرة على التداول.

وتابع أن طريقة الدفع ستكون عن طريق الكاش أو الفيزا، ويفضل الفيزا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك رسوما على الخدمة.
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