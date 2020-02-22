أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بأمريكا، إن نسبة مرضى السكري في العالم في ارتفاع مستمر وكذلك بمصر.



وأضاف حمدي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن هناك نوعين لمرضى السكري، الأول يصيب الأطفال، وعلاجه الأنسولين فقط، والنوع الثاني يصيب الكبار ومرتبط بالسن.



وأشار إلى أن إصابة الطفل بمرض السكر يسبب مشكلة كبيرة للأسرة، متابعا: "مدرسة رفضت طالبة تعاني من السكر تناول الطعام خلال الحصة المدرسية ما جعلها تدخل في غيبوبة، ولذلك لابد من تنفيذ حملة توعية ضد مخاطر مرض السكر".



وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بأمريكا، أنه يمكن تركيب بنكرياس صناعي؛ يعمل كمضخة للأنسولين ومتصل بجهاز يقيس السكر بصفة منتظمة على مدار الـ24 ساعة؛ ثم يقوم بإرسال قراءاته إلى المضخة، وعبر برامج يتم ضخ الأنسولين سواء بالزيادة أو النقصان من أجل المحافظة على مستوى السكر في الدم بدون تدخل بشري.