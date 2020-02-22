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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإنجليزي
السبت 22/فبراير/2020 - 12:52 ص
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أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق ليستر سيتي اليوم السبت 22 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر وفريق ليستر سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.
وكان فريق ليستر سيتي قد تعادل مع فريق ولفرهامبتون بالجولة الماضية بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.
بينما مانشستر سيتي فوزا سهلا على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.
ويحل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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