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تفاصيل خدمة "أول دليفري بنزين" (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 04:54 ص
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مدحت يوسف
مدحت يوسف
أمنية فوزي
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علق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، على طرح خدمة "أول دليفري بنزين"، قائلًا إنه سيكون مفيدًا خاصة في المناطق الكثيفة بالسكان، ويكون لديها قدرة على التداول.

وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك "سيارات دليفري" ستذهب إلى المكان المطلوب لتمويل البنزين "دليفري"، لافتًا إلى أنها خدمة مميزة، وستخدم مناطق معينة خاصة المدن الجديدة التي يسهل فيها عملية التبادل والتعبئة

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، أن طريقة الدفع ستكون عن طريق "الكاش" أو "الفيزا"، ويفضل "الفيزا"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك رسوم على الخدمة.
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الكلمات المفتاحية

مدحت يوسف ديلفري بنزين

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