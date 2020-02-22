أريكة في تونس "Un divan à Tunis" يعيد رملة عياري للتمثيل



وسيبدأ عرض الفيلم التجاري بتونس الأسبوع القادم وهو يمثل عودة النجمة التونسية رملة عياري بعد فترة غياب نتيجة لانشغالها بالدراسة والتدريس بالإضافة للزواج والإنجاب وهو من إخراج المخرج الفرنسية ذات الأصول التونسية منال لعبيدي.



وتلعب فيه رملة دور امال ام متزوجة ولها طفلتين وهي تمثل المرأة التونسية من الطبقة المتوسطة. ويشارك رملة بطولة العمل كل من جمال ساسي ومنصف الاعنجقي وريم حمروني ونجوى زهير وبحري رحالي ودليلة مفتاحي وفريال الشماري وهشام يعقوبي ومجد مستورة.



وبدأ تصويره خريف عام ٢٠١٨ وشارك في مهرجان فينيسيا بقسم La Giornata degli Autori ونال جائزة الجمهور فيه.









يبدأ الأسبوع القادم في العاصمة التونسية تونس عرض الفيلم الفرنسي "أريكة في تونس" "Un divan à Tunis" كان قد بدأ عرضه بفرنسا يوم ١٢من الشهر الجاري.