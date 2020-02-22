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بسبب وجبة سمك.. تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالبحيرة

السبت 22/فبراير/2020 - 02:04 ص
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المرضى في المستشفى
المرضى في المستشفى
إسلام أمين
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تسببت وجبة سمك (قراميط) معدة بالمنزل في تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة في محافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفي الرحمانية المركزي بالمحافظة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية يفيد إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم ونزلة معوية، بسبب تناول وجبة "قراميط" بالمنزل، وتم نقلهم لمستشفى الرحمانية المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "ياسر علي العجواني" 40 عاما، "نبيلة صبري أبو حمادة" 38 عاما، "جمال ياسر العجواني" 6 سنوات، "عبد الرحمن ياسر العجواني" 12 عاما، "خلود ياسر العجواني" 14 عاما، وجار تحرير المحضر اللازم.
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الكلمات المفتاحية

مستشفى تسمم أسرة البحيرة

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