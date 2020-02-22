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مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 03:53 ص
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محمد العرابي
محمد العرابي
مروة عبدالعزيز
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انفجر السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أثناء حديثه عن والده المتوفي، قائلا: "والدي عاش طفولة صعبة بعد أن فقد والديه في سن صغير ثم قام بتربيته عمه".

وأضاف "العرابي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "والدي رحل في هدوء وكان مسالم في حياته"، لافًتا إلى أنه كان يعطي نصائح له كل فترة وليس بصفة دائمة ولم يكن يستخدم أسلوب العقاب.

وتابع  مساعد وزير الخارجية الأسبق: "والدي نصحني بعدم تدخين السجائر، وإلى وقتنا هذا لم أدخن سيجارة في حياتي.. ولم يكن يتوقع إني سأتفوق تعليميا ولكنه عاصر فترتي الأولى أثناء عملي بوزارة الخارجية".
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