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اليوم.. المحكمة تستمع لدفاع المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

السبت 22/فبراير/2020 - 06:02 ص
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المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
مـروة هيـكل 
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تستكمل اليوم السبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين: رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

يُذكر أن المتهمين في القضية هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيي عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبد العال حسن، وقد صدر ضدهم جميعا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت النيابة العامة  قد وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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الكلمات المفتاحية

محكمة حرق كنيسة المستشار محمد شيرين فهمي

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