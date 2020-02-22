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أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2020 ..سعر الجرام يقفز 13 جنيه في أسبوع

السبت 22/فبراير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2020
أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2020
الفجر الاقتصادي
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بدأت أسعار الذهب المحلية تعاملات اليوم السبت 22-2-2020، على استقرار بعدما شهد السعر العالمي تسجيل مستويات سعرية  قياسية دفعت سعر جرام الذهب محليا للصعود بقيمة 13 جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي.

 

 

أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر 22-2- 2020

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وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2020

- قيمة 700 جنيه لجرام عيار 21 .

- قيمة 600 جنيه لجرام عيار 18.

- قيمة 800 جنيه لجرام عيار 24.

- قيمة 5600 جنيه لسعر الجنية الذهب.

 

أسباب ارتفاع أسعار الذهب المحلية :

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وجاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر مدفوعة بصعود سعر الذهب العالمي الذي سجل أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمس الجمعة، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية  في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1625.05 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار .

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