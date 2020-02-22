Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. استكمال محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالات جزيرة الوراق

السبت 22/فبراير/2020 - 07:10 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
Advertisements
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، حيث تستكمل الاستماع لشهود الإثبات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين: وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.

ونسبت اليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محاكمة حملة إزالات جزيرة الوراق

أخبار تهمك

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ يوم

نيمار يفجر مفاجأة بشأن اختياره لأفضل خمس لاعبين في العالم

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بالمستندات| تحقيقات النيابة في واقعة "جزيرة الوراق".. والاتهامات الموجهة للأهالي

بالمستندات.. تعرف على نص الاتهامات الموجهة للمتهمين بـ"أحداث جزيرة الوراق"

المحكمة تتحفظ على شاهد الإثبات بـ"أحداث كفر حكيم"

بعد التحفظ على 4 شهود إثبات.. النيابة تطالب بأقصى عقوبة بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

عاجل.. إلقاء القبض على شهود الإثبات بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

شاهد يدلي بأقواله في محاكمة المتهمين بقضية جزيرة الوراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status