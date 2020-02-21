Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بن مساعد" يكشف تجسس قطر للحوثيين عبر التحالف

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:45 م
Advertisements
الأمير عبد الرحمن بن مساعد
الأمير عبد الرحمن بن مساعد
وكالات
Advertisements

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي، عن مدى التناقض والكذب الذي يعاني منه تنظيم الحمدين.

وتسائل "بن مساعد"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، قائلا: "فرحهم وتهليلهم للصواريخ التي تُطلق على السعودية ليس غريبًا .. نعلم أنهم كانوا يتمنون لنا الأذى -.قبل المقاطعة- والتسجيلات موجودة .. ولازالوا وسيظلوا يحملون هذه المشاعر.،السؤال: إن كانوا يرون الحوثي صاحب حق ويشيدون به وبأفعاله .. لماذا شاركوا في التحالف ؟.

واتفق "بن مساعد"، أحد المتابعين الذي قال: "لممارسة دور الجاسوس العميل للعدو وإرسال الإحداثيات له لقصفها "، ليرد: "حفظك الله .. هذه إجابة منطقية من عدة إجابات وكل الإجابات الممكنة لهذا السؤال هي بالتأكيد مخزية للنظام القطري".

وتابع: "حينما كانوا جزءًا من التحالف كانت قنواتهم تسميها ميليشيات الحوثي وظهر أميرهم السابق في فيديو تسرب يقول بالحرف عن التحالف مشيدًا: الله سخّر الملك سلمان لإنقاذ اليمن .. بعد المقاطعة وطردهم من التحالف تحول مسمى ميليشيات الحوثي لأنصار الله وتحولت الجزيرة في الشأن اليمني للمسيرة.

واختتم : "أذكر الجميع كيف تحولت قناة الجزيرة من قناة في منتهى الوضاعة في تعاطيها مع الشأن السعودي الى قناة في منتهى الوداعة بعد توقيع الشيخ تميم لاتفاق الرياض ولم يكن ينقصها سوى بث أغاني وطنية سعودية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر حمدى تجسس الحوثيين التحالف الامير عبد الرحمن بن مساعد

أخبار تهمك

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ ساعة و نصف

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 21 فبراير: ميسي يختار مهاجم البرسا الجديد.. الأخطبوط يقترب من البلوجرانا.. الإعلان عن قائمة برشلونة لموقعة إيبار

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 16 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. التحالف: ميليشيات الحوثي تعرقل وصول السفن إلى ميناء الحديدة

شاهد.. الجزيرة تكذب نفسها

مكة- السعودية| انهيار حوثي في 5 جبهات مشتعلة

قطر تزعزع استقرار "المهرة" اليمنية لتهريب السلاح للحوثيين

قطر تزعزع استقرار المهرة بالتقارير الكاذبة والأسلحة المهربة

المالكي: نجاح عملية استهداف شبكة الطائرات المسيرة للحوثي في صنعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

11:37 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status