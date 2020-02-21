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ليستر سيتي ضد مان سيتي في البريميرليج | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:47 م
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ليستر سيتي ضد مان سيتي
ليستر سيتي ضد مان سيتي
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مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي في البريميرليج

ليستر سيتي ضد مان سيتي، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي مساء غدًا السبت، على ملعب "كينج باور" معقل الذئاب، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي في الدوري
ستُقام مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي في الدوري مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي في الدوري
سيتم إذاعة مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي في الدوري حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 2.

التشكيل المتوقع لمباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ ليستر سيتي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - جوني إيفانز - كاجالار سوينكو - بن تشلويل.

خط الوسط: دينيس برايت - هارفي بارنز - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - مارك ألبرايتون.

خط الهجوم: جيمي فاردي.

ومن المتوقع أن يبدأ المان سيتي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيميريك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - بينجامين ميندي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - رياض محرز.

ويحتل المان السيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويعتبر الهدف الأبرز لحامل اللقب حاليًا هو ضمان التأهل الرسمي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يسعى ليستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاسترداد المركز الثاني، حيث يبتعد الثعالب عن السيتي بفارق نقطتين فقط،، وسيحاول ليستر الثأر من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الدور الأول على ملعب الاتحاد والتي انتهت بفوز السيتيزنز 3/1.
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