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مجدي يعقوب يرد على سؤال "هل يدخل الجنة أم لا؟"

السبت 22/فبراير/2020 - 03:05 ص
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مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، من دولة الإمارات، فيلمًا تسجيليًا عن الدكتور مجدي يعقوب ضمن فاعلية "صناع الأمل"، حيث رصد محطات من حياة "يعقوب" المهنية منذ بدايتها.

وقال الدكتور مجدي يعقوب، خلال الفيلم التسجيلي، إن المستشفى الجديد الذي يسعى لإنشائه في القاهرة، سيكون أكبر من مركز أسوان لعلاج أمراض القلب بنحو 4 مرات.

وأضاف "يعقوب"، أنه كلما عمل الإنسان أكثر لصالح المجتمع سيشعر بالسعادة أكثر، متابعا: "الناس بيقولولي إنت هتروح الجنة ولا مش هتروح الجنة.. أنا هنا في الجنة".
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب فيلم تسجيلي عمرو أديب

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