محمد بن راشد يكرم رواد الأمل داعمي مستشفى مجدي يعقوب الجديد

عرض الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، من دولة الإمارات، تقرير مصور يرصد تكريم الشيخ محمد بن راشد رواد الأمل داعمي مستشفى الدكتور مجدي يعقوب خلال مبادرة "صناع الأمل".



هذا وقد شهدت أمس، مدينة دبي، حفل ختام الموسم الثالث من مبادرة صناع الأمل بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي والتي فاز فيها الإماراتي أحمد الفلاسي وحصل 4 آخرون على نفس الجائزة منهم الطبيب المصري مجاهد معوض.



