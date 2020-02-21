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سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:31 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سمية، خلال الصور مرتدية"جيبة قصيرة باللون الاسود وتيشرت باللون النبيتي وجاكيت فرو باللون الابيض وبوت باللون الاسود وقبعة ونضارة شمس وكان شعرها منسدل طويل".


وعلقت الخشاب، على الصور قائلة:"تمني أمنية".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"لؤلؤتنا الجميلة الرقيقة النجمة سمية الخشاب" وأضاف آخر"قمر يسعد روحك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يسعدلي هالطلة".


ويذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب، أغنية "عربية انا"، الذي طرحتها منذ أيام، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحقق الفيديو كليب نسبة مشاهدة عالية.

 
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