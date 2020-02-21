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نيقولا معوض يخوض دراما رمضان بـ"خيط حرير"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يشارك النجم نيقولا معوض، النجمة مي عزالدين، بطولة مسلسل خيط حرير والذي يشهد تعاونه الأول معها، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده ابتداءً من الأسبوع القادم.

مسلسل خيط حرير من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، و تدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

وعلى قناة MBC 4 حاليًا، يُعرض لنيقولا مسلسل العودة، والذي يقوم فيه بشخصية المحقق كريم معلوف والذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل، أم هو مجرّد موهوم؟

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.
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