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مطران طنطا يوضح عدد الأسقفيات لكل كنيسة مستقلة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:26 م
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المطران نيقولا أنطونيو
المطران نيقولا أنطونيو
حازم رفعت
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قال المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، إن النمو الهائل للأسقفيات الأرثوذكسية، قد إزداد في السنوات القليلة الماضية طبقا للجدول الزمني لعدد الأساقفة الأرثوذكس لكل كنيسة مستقلة بين عامي 2006 و2019.

وأوضح « نيقولا»، عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك، أن عدد الاساقفة الأرثوذكسيين قد بلغ 947 أسقفًا، بينما يبلغ عدد الأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 5،353 أسقفًا، في عام 2018.

وأشار الي أن الكنيسة الكاثوليكية قد يبلغ عدد أتباعها حوالي 1.2 مليار كاثوليكي في العالم، وهو ما يصل إلى حوالي 224000 شخص لكل أسقف؛ وهو ما يماثل فعليًا نسبة الأرثوذكسية إلى 234000 شخص لكل أسقف، حيث يبلغ عدد الأرثوذكس في العالم حوالي 800 مليون.

وأكد أن الجدول الزمني يحكي قصص أخرى، فقد شهدت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا زيادة بنسبة 52٪ في عدد الأساقفة النشطين، مما يعكس استمرار نمو الأرثوذكسية في أفريقيا.

ولفت الي أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد حققت زيادة في عدد الأساقفة والتي بلغت 206 أساقفًا- بزيادة قدرها 117٪ مقارنة بما كان -وهو بالفعل أكبر عدد من الأساقفة في العالم، مضيفا أن الزيادة كانت مجتمعة لبقية الكنائس الأرثوذكسية 73 أساقفة، أي 15 ٪.

وواصل: البطريركية في جورجيا ورومانيا قد اظهروا نموًا كبيرًا في عدد الأساقفة، ويتركز كلاهما في الدول الشيوعية السابقة التي لديها الآن مجموعات أرثوذكسية قوية والتي تحتل المرتبة الروتينية بالقرب من قمة استطلاعات التدين بين الدول الأوروبية.

واكمل قائلا: لقد رأينا نموًا ملحوظًا في الأساقفة في بطريركية أنطاكية، وكذلك في الكنائس الأصغر مثل قبرص وألبانيا وبولندا واليونان، متابعا: أما في بلغاريا فإن عدد الأساقفة اليوم أقل من عام 2006.
مطران طنطا يوضح عدد الأسقفيات لكل كنيسة مستقلة
مطران طنطا يوضح عدد الأسقفيات لكل كنيسة مستقلة
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مطران طنطا الكنيسة الكاثوليكية الأساقفة الأرثوذكس

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