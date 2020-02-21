إحباط تهريب 200 طن من مواد متفجرة كانت في طريقها للحوثيين

أحبطت الحكومة الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، مخطط إرهابي حوثي بضبط 200 طن مواد مهربة تستخدم في صناعة المتفجرات.







وقال قائد خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر باليمن العقيد الركن عبدالجبار الزحزوح، في بيان: "ضبطت قوات خفر السواحل مركباً بحرياً (زعيمة) على متنه سماد اليوريا كانت تبحر باتجاه ميناء الحديدة (غربي البلاد) الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات التابعة لإيران".







وأضاف أن "التحقيقات الأولية مع طاقم المركب وعددهم 3 محتجزين مع المضبوطات لدى خفر السواحل، تؤكد أن الشحنة كانت في طريقها للميليشيات"، مشيراً إلى أن عملية ضبط الشحنة تأتي بعد 5 أيام من إحباط مخطط إرهابي واسع من قبل الميليشيات الحوثية.