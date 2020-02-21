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إحباط تهريب 200 طن من مواد متفجرة كانت في طريقها للحوثيين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:11 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أحبطت الحكومة الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، مخطط إرهابي حوثي بضبط 200 طن مواد مهربة تستخدم في صناعة المتفجرات.



وقال قائد خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر باليمن العقيد الركن عبدالجبار الزحزوح، في بيان: "ضبطت قوات خفر السواحل مركباً بحرياً (زعيمة) على متنه سماد اليوريا كانت تبحر باتجاه ميناء الحديدة (غربي البلاد) الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات التابعة لإيران".



وأضاف أن "التحقيقات الأولية مع طاقم المركب وعددهم 3 محتجزين مع المضبوطات لدى خفر السواحل، تؤكد أن الشحنة كانت في طريقها للميليشيات"، مشيراً إلى أن عملية ضبط الشحنة تأتي بعد 5 أيام من إحباط مخطط إرهابي واسع من قبل الميليشيات الحوثية.



وتطرق الزحزوح إلى مدى إمكانيات خفر السواحل وانتشارها منذ إعادة تأهيلها العام الماضي، وأكد أن خفر السواحل ضبطت في الأشهر الماضية عدة شحنات من المواد المهربة، مشدداً أنه لا مكان للفساد والتخريب وسيتم العمل على ضبط كافة المواد المهربة بشتى أنواعها أسلحة وأسمدة محرمة ومخدرات.
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مواد متفجرة قم تهريب اليمن الحوثيين إحباط

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