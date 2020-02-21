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"قطاع الأعمال": خفض نسبة تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:14 م
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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
محمد عصام
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قال سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال، إن أهم التعديلات المرتقب إدخالها على قانون المن لعمل شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 تشمل تطوير إدارة، تلك الشركات،  من خلال تطبيق  قواعد الحوكة لها  بتعين رئيس وزيادة التمثيل النسبي للمساهمين  بالتصويت على قرارات مجلس الأدارة، و توسيع  سلطة الجمعية العامة للشركة ومنحها الحق  في تغير أعضاء ورساء  مجال الأدارة إذا كان لا يحقق أهداف المساهمين.

 

وأضاف" عرفة" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "عشان" بكرة المذاع على الفضائية المصرية، أن التعديلات  منحت المزيد من الحقوق للعاملين بشركات قطاع الأعمال  بإعطائهم  كامل الأرباح لهم البالغه 10% من إجمالي الربح  التى حققته الشركة، مشيرا إلى أن التدهور الأخير في أداء  غير مرتبط بارتفاع العمالة بل لسواء الإدارة، قائلًا"شركات بدون إدارة جيدة لا تأمل تحقيق نتائج لإيجابية."

 تابع " عرفة"  أن تمثيل العمال في اعضاء مجلس إدارة الشركة انخفض بتعديلات الجديدة بالقاون؛ ليكتفي تمثيلهم بعاملين فقط بعدما كان في القانون الحالي يتم تمثيلهم بنصف أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن خفض تلك النسبة ضروري   حتى يتم تشكيل مجالس إدارة يجب من الكفئات والخبرات  التى تخدم هذة الشركات.


وأشار" عرفة" إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على القانون تم عرضها على كافة النقابات المهنية التى قدمت بعض الملاحظات، ولكن تم رفضها لعدم مراعتها فلسفة التعديلات.

 


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الكلمات المفتاحية

وزير قطاع الأعمال عمال شركات قطاع الأعمال العمال

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