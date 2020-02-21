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"الجوازات" بالمملكة تعلن تعليق سفر المقيمين إلى إيران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:44 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، على استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوم من خروجه من إيران).

وشدد المتحدث الرسمي بأنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوماً ، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا كافة القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.

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الكلمات المفتاحية

سفر تعليق المملكة المقيمين الجوازات إيران

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