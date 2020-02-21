جوتيريش: الأمم المتحدة تحتاج لـ 500 مليون دولار إضافية لمساعدة نازحين إدلب





قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الجمعة، إن "المنظمة في حاجة لـ 500 مليون دولار إضافية؛ لتقديم مساعدات إنسانية على خلفية الوضع السيئ في مدينة إدلب السورية، و وفقًا للبيانات التي لدينا، هناك 2,8 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".





وأضاف جوتيريش : أننا "كنا نعتقد في وقت سابق من هذا الشهر أن من الضروري تقديم المساعدة إلى 800 ألف نازح بسبب أعمال العنف الأخيرة والمستمرة، والآن هناك حاجة إلى شيء أكثر أهمية، ونحن نراجع خططنا بشكل عاجل، ونطلب من الدول المانحة توفير 500 مليون دولار إضافية لمساعدة النازحين الجدد خلال الأشهر الستة المقبلة".





كما اعتبر أن "تطورات الوضع على الأرض في سوريا خطيرة، وأن الوضع في إدلب من الممكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها"، مكررًا أنه لا يمكن حل النزاع السوري عن طريق الحل العسكري وإنما عن طريق تسوية سياسية.



