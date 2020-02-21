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محافظ الغربية: لدينا قرى تصدر مواد العطور الخام لفرنسا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:18 م
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الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن إحدى قرى المحافظة تصدر المادة الخام للعطور إلى فرنسا، موضحًا أن مصر ليس لديها خبرة تصنيع العطور في مصر.

وأشار "رحمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن هناك نحو 2000 فدان بالمحافظة يتم زراعتهم ياسمين لاستخرج المادة الخام منهم، ويسعون لتوطين صناعة العطور، لافتا إلى أن المحافظة تنتج أيضا العسل، ويتم تصديره للخارج.

وأضاف محافظ الغربية، أنهم يقومون بدراسة وضع المصانع غير القانونية بالمحافظة لتقنين وضعهم وجعل عملهم بصورة قانونية.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الغربية قرى فرنسا

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