زينة منصور "للفجر الفني" لهذه الأسباب تحمست للمشاركة في مسلسل "الأخ الكبير".. وسعيدة كثيرًا بردود الأفعال

أعربت الفنانة زينة منصور، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي حققها مسلسل "الأخ الكبير"، وعن سعادتها بالمشاركة فيه.





وتحدثت زينة منصور، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن كيفية ترشيحها للمسلسل حيث أكدت أنها تم ترشيحها من قبل الشركة المنتجة "سينرجي"، فلقد تعاونت معهم في رمضان الماضي من خلال مسلسل "علامة استفهام"، حيث قاموا بالاتصال بها، وأخبروها أنهم يقومون بالإعداد لذلك المسلسل، ويريدون أن تنضم له، ثم قامت بطلب السيناريو الخاص بدورها لكي تطلع عليه، وعندما قامت بقرأته الدور أعجبت به كثيرًا، ووافقت على الفور.





وروت عن الأسباب التي حمستها للمشاركة فيه، حيث قالت أن القصة كتبت بشكل جيد، ومختلفة عما سبق تقديمها من قبل، لأن معظم الأعمال الدرامية تعرض الحياة داخل الحارة الشعبية بأشكال الخيانة والبلطجة، ولكن المسلسل سلط الضوء على الروح الشعبية الرائعة التي نفتقدها حاليًا، والتي تحث على انتشار التعاون والترابط، وإظهار العلاقات الإنسانية بشكل جيد.





وتحدثت زينة عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال، حيث أكدت أنها تلقت العديد من ردود الأفعال الرائعة من قبل الجمهور في الشارع، الذين أشادوا بنجاح المسلسل، وإعجابهم الشديد بشخصية "سونة" التي تقدمها، وقالت أيضًا أنها تلقت تعليقات كثيرة من قبل الجمهور على السوشيال ميديا استطاعت أن تدخل السعادة على قلبها، مشيرة إلى أنهم يكتبون تعليقات مشرفة، و أن هذه الكلمات ستضعها في مسئولية كبيرة بعد ذلك في اقتناء أدوارها، و لكي تظل دائمًا عند حسن ظن الجمهور بها.



والجدير بالذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.