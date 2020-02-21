المصري يهزم شباب الضبعة بالقسم الثالث بمطروح



واصل المصري السلومي انتصاراتة بعد الفوز علي شباب الضبعة بهدفين مقابل لاشئ في ختام مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية عشر بدوري القسم الثالث في مطروح.



الفوز رفع رصيد فريق المصري إلى 24 نقطة، ويتصدر المجموعة بالتساوي مع الهلال ويتوقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة ال17.



وفي نفس الجولة قرر أحمد حمدي حكم مباراة مركز شباب الحمام والجزيرة عدم خوض المباراة بسبب عدم تواجد الأمن بملعب اللقاء .

وإنتظر الحكم حتي ميعاد المباراة ولم يحضر الأمن فقام بكتابة تقريرة ورفض خوض اللقاء.



يذكر أن مركز شباب الحمام يحتل المركز السابع برصيد 13نقطة وفريق الجزيرة يحتل المركز الثاني برصيد 23نقطة.



وكانت مباريات الجولة قد بدات الأثنين بمباراتين حيث حقق مركز شباب برج العرب مفاجأة كبيرة بالفوز علي فريق مطروح بهدف نظيف ليرفع برج العرب رصيدة للنقطة ال15 بينما توقف رصيد مطروح عند النقطة ال20



وعلي ملعب برج العرب تمكن الحرية من عرقلة مسيرة الهلال بالفوز علية بهدفين نظيفين ليرفع الحرية رصيدة للنقطة 20 ويتوقف رصيد الهلال عند النقطة 24 .



ترتيب المجموعة الثانية عشر ب



1- الهلال 24نقطة

2- المصري السلوم 24نقطة

3- المصري السلوم 21 نقطة

4- مطروح 20نقطة

5- الحرية 20نقطة

6- شباب الضبعة 17نقطة

7- برج العرب 15نقطة

8- مركز شباب الحمام 13نقطة

9- الشرطة 6نقاط



