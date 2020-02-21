الأبيض يليق بك.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جذابة في فعاليات الفجيرة

ظهرت النجمة رانيا يوسف، في فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي بإطلالة جذابة وهادئه، حيث اراتدات فستان بلون الأبيض قصير،ونشرت رانيا يوسف، صور لها أثناء توجداها في فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "مهرجان الفجيرة الدولي".ومن ناحية أخرى يعرض للنجمة رانيا يوسف، مسلسل "الإنسة فرح" عبر شاشة إم بي سي، والذي لاقي نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية.