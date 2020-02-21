الدفاع الأمريكية: لا ننوي نشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا





قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جوناثان هوفمان، مساء اليوم الجمعة، إن "واشنطن لا تنوي نشر منظومات صواريخ نووية جديدة ذات قوة تدميرية منخفضة، وردنا على الانتهاكات الروسية سيكون باستخدام الأنواع العادية من الأسلحة".





ويذكر أن ورد في وثيقة خاصة بالسياسة النووية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية، في خطوة يقول بعض منتقديها إنها قد تزيد من خطر حدوث توتر بين البلدين.





ويقول المسؤولون الأمريكيون: إن "الولايات المتحدة ستردع روسيا عن استخدام الأسلحة النووية من خلال تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة".





هذا وتقل قوة الأسلحة النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة عن 20 كيلو طن، لكنها تسبب دمارًا كبيرًا أيضًا، ويذكر أن القنبلة الذرية التي أُلقيت على مدينة هيروشيما اليابانية تقدر قوتها بنفس هذه القوة التدميرية.



