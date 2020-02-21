Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:32 م
Advertisements
ميدو
ميدو
علي نبوي
Advertisements
قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن اتحاد الكرة سيقوم بإيقاف 3 لاعبين على الأقل على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر بالأمس والتي جمعت الأهلي والزمالك.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏سيتم إيقاف على الأقل ٣ لاعبين من كل فريق إضافة إلى إيقاف بعض المسئولين من كلا الناديين".

وأضاف :"عمرو الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية..يسطر التاريخ بأن لأول مرة اتحاد الكرة أقوى من أي شخص او جهة في منظومة كرة القدم.. والمباراة ستلعب في ميعادها".

وتابع :"‏هكذا يجب ان تدار الأمور يجب ان يكون هناك نظام يسير على الجميع عدالة تطبق على الجميع الكبير قبل الصغير وأعلم تماما ان هناك توجه من الدولة بحماية قرارات اتحاد الكرة وتطبيق آلية تنفيذها".

وأتم :"‏ما يحدث الان هو بداية التغيير يجب ان نحلم جميعًا ونعمل على أن يكون عندنا كرة قدم حقيقية في مصر".

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري
ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 11 ساعة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ ساعة و نصف

الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

06:57 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status