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مجلس النواب العراقي يعلن موعد منح الثقة لحكومة علاوي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:22 م
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البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
وكالات
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أعلن مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الجمعة، أنه حدد موعدًا لعقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على الحكومية العراقية التي شكلها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وأفاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بإرسال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خطابًا رسميًا للبرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة المكلف محمد علاوي، يوم الإثنين المقبل.

وقالت مصادر محلية: إن "مجلس النواب العراقي سيعقد جلسة استثنائية، يوم الاثنين المقبل، عقب إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بطلب عقد الجلسة".

وأيد الطلب أعضاء من مجلس النواب بلغ عددهم إلى 76 عضوًا، وذلك استنادا لأحكام المادة "58" من الدستور، وعليه وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على التشكيلة الحكومية لعلاوي.

وكان علاوي، قد دعا في وقت سابق، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومية الجديدة، الاثنين المقبل.

وتسود في العراق احتجاجات مع وصول عدد قتلى الاحتجاجات، التي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي لما يقرب من 500 قتيل، ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد، وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة.

وكان الرئيس برهم صالح قد كلف وزير الاتصالات السابق علاوي، في يوم 1 فبراير الجاري بتشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة، لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعا للنخبة السياسية.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب العراقي علاوي حكومة علاوي البرلمان العراقي

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