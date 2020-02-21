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رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال
الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:02 م
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علي نبوي
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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة سبال غدًا السبت بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
وضمت قائمة يوفنتوس كلا من :-
حراسة المرمى : تشيزني - بينسجوليو - بوفون
خط الدفاع : دي شيليو - كيليني - دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - روجاني - كوكولو - ويسلي
خط الوسط : أرون رامسي - بليز ماتويدي - أدريان رابيو - بينتانكور - بيترز
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - كوادرادو - بيرنارديسكي - أوليفيري.
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