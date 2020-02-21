رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة سبال غدًا السبت بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".









وضمت قائمة يوفنتوس كلا من :-





حراسة المرمى : تشيزني - بينسجوليو - بوفون





خط الدفاع : دي شيليو - كيليني - دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - روجاني - كوكولو - ويسلي





خط الوسط : أرون رامسي - بليز ماتويدي - أدريان رابيو - بينتانكور - بيترز





خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - كوادرادو - بيرنارديسكي - أوليفيري.



