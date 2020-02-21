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السعودية تكشف حقيقة إنهائها اتفاق خفض إنتاج النفط مع روسيا
الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:32 م
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نفي وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البلادة تدرس مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم
روسيا بأنه، وصفا ذلك الأمر بأنه ”سخيف ومحض
هراء “.
وأضاف وزير الطاقة السعودي خلال تصريحات صحفية ”وقعنا جميعا على
ميثاق أوبك+ وسنواصل العمل بطريقة جماعية. نحن على تواصل مستمر وحوار مع جميع
شركائنا في أوبك وأوبك+.“
تأتي
تصريحاته بعد أن أوردت أحد الصحف الأجنبيه
أن السعودية تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+
في الوقت الذي يسهم فيه تفشي فيروس كورونا في الصين في انخفاض الطلب العالمي على
النفط
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