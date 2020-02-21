السعودية تكشف حقيقة إنهائها اتفاق خفض إنتاج النفط مع روسيا

نفي وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البلادة تدرس مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا بأنه، وصفا ذلك الأمر بأنه ”سخيف ومحض هراء “.

وكانت منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية توصلت إلى اتفاق نهاية 2018 على دعم اسعار النفط من خلال توقيع اتفاق خفض الأنتاج مع المنتجين خارج المنظمة على رأسهم روسيا، وهو ما ساعد على ارتفاع الأسعار.

وأضاف وزير الطاقة السعودي خلال تصريحات صحفية ”وقعنا جميعا على ميثاق أوبك+ وسنواصل العمل بطريقة جماعية. نحن على تواصل مستمر وحوار مع جميع شركائنا في أوبك وأوبك+.“

تأتي تصريحاته بعد أن أوردت أحد الصحف الأجنبيه أن السعودية تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+ في الوقت الذي يسهم فيه تفشي فيروس كورونا في الصين في انخفاض الطلب العالمي على النفط