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خبير: مصر أول بلد في الشرق الأوسط تطرح سندات خضراء

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:31 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، تفاصيل طرح مصر سندات حكومية دولية خضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا لأول مرة، موضحًا أن السندات الخضراء هى إتجاه عالمي جديد، حيث أنها إحدى وسائل تمويل الأنشطة البيئية الصديقة للبيئة.

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" ، إلى أن مصر تعد من  أوائل الدول في الشرق الأوسط التي  ستصدر سندات خضراء، وثاني دولة أفريقية بعد نيجيريا، موضحًا أن السندات الخضراء يكون لها أهداف بيئية تعمل على تحقيقها.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، أن اطلاق مصر للسندات الخضراء جاء متوافقًا مع اتجاه الدولة في الاهتمام بقضايا البيئة.
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