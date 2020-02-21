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الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:13 م
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بوابة الفجر
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استقر مسئولو النادي الأهلي على تحديد عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق بعد الاحداث المؤسفة في مباراة السوبر المصري يوم أمام الزمالك.


ونجح في الزمالك في الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلبي بالتعادل السلبي بين الفريقين.


ومن المنتظر أن يوقع الاهلي عقوبة مالية ضخمة على كهربا بعد احداث السوبر خاصة بعد حصوله على البطاقة الحمراء عقب نهاية المباراة ن جانب الحكم النرويجي أودفار موين بجانب دخوله في اشتباكات بالأيدي مع عبد الله جمعة وطارق حامد.


كما ينتظر كهربا عقوبة صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خليفة ما حدث في المباراة



وهاجم المدرب السويسري رينيه فايلر، كهربا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، مؤكداً أن طرد اللاعب أمر مؤسف.

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