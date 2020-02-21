نجوم "بعلم الوصول" يكشفون لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصياتهم

الفنانة بسمة

تجسد الفنانة بسمة شخصية "هالة" وهي إمرأة تعاني من الاكتئاب بعد وفاة والدها ثم يزداد هذا الاكتئاب بعد ولادة ابنتها، وكانت تحتمي في والدها قبل وفاته من صعوبات الحياة ثم بعد ذلك زوجها، وعندما يدخل زوجها السجن تضطر أن تواجه الحياة بنفسها.



الفنان محمد سرحان

بينما يلعب الفنان محمد سرحان عن شخصية زوج هالة وهو زوج يحب ابنته وزوجته ووفي لهم، ودائماً هالة تعتمد عليه في كل شيء.



رفل خليل

وتقوم الممثلة الشابة رفل خليل، بدور أخت هالة، وهي شخصية واقعية متواجدة في كل البيوت المصرية ولها اتجاهات وآراء مختلفة.



بسنت شوقي



وتجسد الممثلة الشابة بسنت شوقي، دور منى وهي صديقة وجارة هالة، وفتاة لها أحلام بسيطة وصغيرة وهي أن تتزوج وتنجب أطفال، ولها ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ورغم ذلك تساند صديقتها بسمة في ظروفها الخاصة.



بعلم الوصول



وتدور أحداثه حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.



ويشارك في بطولة "بعلم الوصول" كلا من "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل"، وإخراج وتأليف هشام صقر، وإنتاج شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

أعرب نجوم فيلم "بعلم الوصول" عن سعادتهم بمشاركتهم في هذا العمل، لأنه يعتبر تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لهم، وكشف كل فنان عن الشخصية التى يجسدها خلال العمل.