Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجوم "بعلم الوصول" يكشفون لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصياتهم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
أعرب نجوم فيلم "بعلم الوصول" عن سعادتهم بمشاركتهم في هذا العمل، لأنه يعتبر تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لهم، وكشف كل فنان عن الشخصية التى يجسدها خلال العمل.

الفنانة بسمة 
تجسد الفنانة بسمة شخصية "هالة" وهي إمرأة تعاني من الاكتئاب بعد وفاة والدها ثم يزداد هذا الاكتئاب بعد ولادة ابنتها، وكانت تحتمي في والدها قبل وفاته من صعوبات الحياة ثم بعد ذلك زوجها، وعندما يدخل زوجها السجن تضطر أن تواجه الحياة بنفسها.

الفنان محمد سرحان 
بينما يلعب الفنان محمد سرحان عن شخصية زوج هالة وهو زوج يحب ابنته وزوجته ووفي لهم، ودائماً هالة تعتمد عليه في كل شيء.

رفل خليل
وتقوم الممثلة الشابة رفل خليل، بدور أخت هالة، وهي شخصية واقعية متواجدة في كل البيوت المصرية ولها اتجاهات وآراء مختلفة.

بسنت شوقي

وتجسد الممثلة الشابة بسنت شوقي، دور منى وهي صديقة وجارة هالة، وفتاة لها أحلام بسيطة وصغيرة وهي أن تتزوج وتنجب أطفال، ولها ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ورغم ذلك تساند صديقتها بسمة في ظروفها الخاصة.

بعلم الوصول

وتدور أحداثه حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

ويشارك في بطولة "بعلم الوصول" كلا من "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل"، وإخراج وتأليف هشام صقر، وإنتاج شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ 42 دقيقة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

منذ أقل من ساعتين

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

منذ ساعة و 26 دقيقة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:57 م

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

06:27 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

07:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status