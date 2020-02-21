تفاصيل 50 فعالية إبداعية يطلقها إثراء في 2020

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) مساء أمس الخميس، حزمة من برامج 2020، وتم الإعلان عن 44 برنامجًا تتوزع على خمسة مسارات حيوية حديثة تم إطلاقها، وهي الإبداع، والثقافة، والمعرفة، والفن، والمجتمع، والتي تأتي ترجمة لرسم صورة كاملة المعالم للزوّار، من خلال التركيز بشكل أساسي على أن يكون "إثراء" بيئة خصبة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع عبر تحفيز المواهب وتمكين المهارات، ورعاية الفنون والآداب والعلوم، لضمان مستقبل مشرق يواكب التطوّر بوتيرة متناغمة.





وأوضح مدير (إثراء) المكلّف حسين حنبظاظة، أن البرامج التي يحتضنها المركز تتمحور حول تنمية جوانب المواهب المختلفة والتجديد المستمر في حقول الإبداع، والثقافة، والمعرفة، والفن، والمجتمع، والتي تأتي تماشيًا مع دعم جهود المملكة من خلال سعيها الحثيث نحو تعزيز مكانتها فكريًا وثقافيًا، كما أن الفعاليات والبرامج التي سيستضيفها المركز خلال العام الجاري تسعى إلى توفير بيئة تشاركية من أجل بناء البنية المعرفية بشكل يسمح بالتعلّم المستمر عبر أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة إبداعية تفاعلية تحث على تبادل الآراء والخبرات.







