وزير الأوقاف: الدولة مهتمة بالدين الصحيح.. وليس الذي يخدم أغراض الجماعات المتطرفة

عرض برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، تقريرا مصورا يرصد افتتاح وزير الأوقاف لمسجد العلي القدير بمحافظة بورسعيد.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن افتتاح مسجد بور فؤاد، والمسابقة العالمية للقرآن يؤكد اهتمام الدولة بالدين الصحيح، وليس الدين الذي تستخدمه الجماعات المتطرفة لخدمة أغراضها.



وأضاف وزير الأوقاف، أن مسجد بور فؤاد سيتم افتتاحه بعد أسبوعين، وسيكون رؤية عالمية لكل السفن العابرة، منوها بأن هناك 40 دولة ستشارك في المسابقة العالمية للقرآن.

