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المسماري: ضرباتنا للجماعات الإرهابية السبب وراء هستيريا أردوغان في خطاباته

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:32 م
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اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إن الضربات التي يوجهها الجيش الليبي للمجموعات الإرهابية في طرابلس، هى السبب وراء هستيريا أردوغان في خطاباته.

وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن أردوغان يصر على التدخل في الشأن الليبي على مدار الساعة، وكأنه رئيس المجلس الرئاسي وليس فايز السراج، مؤكدًا أن أردوغان هو الراعي الرسمي للإرهابيين في ليبيا.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن دعم أردوغان للإرهاب أصبح أمر واضحًا للجميع، حيث أنه يقوم بتمويل المرتزقة، ونقلهم إلى ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

هستيريا أردوغان اللواء أحمد المسماري الجيش الليبي

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