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بسبب "كورونا".. الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لهذه الدول

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:17 م
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وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
وكالات
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‏دعت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الجمعة، إلى عدم السفر إلى إيران وتايلند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد في الدول المذكورة.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان: إن "المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية وحجر طبي عندما يعودون من الدول المذكورة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين".

وأوضحت أنه "بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة فقد تم تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمنع دخول القادمين من تلك الدول المذكورة خلال الـ14 يوما السابقة لتاريخ وصولهم إلى البحرين، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من هذه الدول بحسب الإجراءات الطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت مساء يوم أمس الخميس، على استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إننا "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، يوم أمس الخميس، أن عدد الوفيات بالفيروس داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 74500، لافتة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الخارجية البحرينية البحرين

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