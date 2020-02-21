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من جديد.. جماهير الزمالك تهاجم كهربا
الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:10 م
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رامي بشاي
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وجهت جماهير نادي الزمالك هتافات
عدائية إلى محمود عبد المنعم كهربا في مطار القاهرة الدولي عقب وصول بعثة القلعة
البيضاء للقاهرة قادمة من الإمارات.
ووصل لاعبو الزمالك إلى مطار القاهرة
قادمين من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء
الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ووجهت جماهير الزمالك المتواجدة في مطار
القاهرة هتافات عدائية لمحمود كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي مرددين:
"كهربا زي إينو الخاين مش عاوزينه".
وحرصت جماهير الزمالك على تحفيز الجماهير
من أجل تخطي الترجي التونسي وتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا مرددين: "تعالا نكسب
افريقيا".
كما هتفت الجماهير: "اهم اهم ابطال
السوبر اهم"، كما هتفت بشدة لمحمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة.
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