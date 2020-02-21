Advertisements
Advertisements
Advertisements

النشيد الوطني العماني بعد تعديله | السلطان هيثم بن طارق يحذف اسم الراحل "قابوس"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:12 م
Advertisements
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
Advertisements
قام هيثم بن طارق، سلطان دولة عمان، بإصدار مرسومًا سلطانيًا بشأن النشيد الوطني العماني، تضمن حذف بيت منه يشير إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وتضمن المرسوم السلطاني، إجراء تعديلات في أحد أبيات النشيد الوطني العماني، وهو "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء.. واسعدي والتقيه بالدعاء"، ببيت جديد وهو "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية عبر موقعها الإلكتروني، أن المرسوم السلطاني السامي، نص في مادته الأولى على أن "يُستبدل بالبند (أولًا) من الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، البند المرفق بهذا المرسوم".

وتضمن الملحق رقم 3 نص النشيد الوطني العماني الجديد، وهو كالتالي:

يا رَّبنا احفظ لنا

جلالة السلطان

والشعبَ في الأوطان

بالعزّ والأمان

وليدمْ مؤيدًا

عاهلًا ممجدًا

بالنفوسِ يُفتدى

يا عمان نحنُ من عهدِ النبي

أوفياء من كرامِ العرب

فارتقي هام السماء

واملئي الكونَ الضياء

واسعدي وانعمي بالرخاء.

جدير بالذكر أن السلطان قابوس بن سعيد توفي في يوم 10 يناير 2019، وتولى السلطان هيثم بن طارق خلفًا له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قابوس عمان سلطان عمان تعديل النشيد العماني النشيد الوطني العماني السلطان هيثم بن طارق السلطان قابوس

أخبار تهمك

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

منذ ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

منذ ساعة و 24 دقيقة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 10 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 21 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و نصف

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس

وفاة السلطان قابوس وتعيين هيثم بن طارق خليفة له (التفاصيل الكاملة)

رئيس الإنجيلية يعزي الشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس

شاهد.. مشهد مهيب في تشييع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

القنوات المصرية تُعلن الحداد على رحيل السلطان قابوس

وفاة السلطان قابوس.. زعماء العالم يسافرون إلى عمان لمقابلة السلطان الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

05:01 م

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي

05:30 م

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status