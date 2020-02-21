النشيد الوطني العماني بعد تعديله | السلطان هيثم بن طارق يحذف اسم الراحل "قابوس"

قام هيثم بن طارق، سلطان دولة عمان، بإصدار مرسومًا سلطانيًا بشأن النشيد الوطني العماني، تضمن حذف بيت منه يشير إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.





وتضمن المرسوم السلطاني، إجراء تعديلات في أحد أبيات النشيد الوطني العماني، وهو " أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء.. واسعدي والتقيه بالدعاء"، ببيت جديد وهو "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".





وذكرت وكالة الأنباء العمانية عبر موقعها الإلكتروني، أن المرسوم السلطاني السامي، نص في مادته الأولى على أن "يُستبدل بالبند (أولًا) من الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، البند المرفق بهذا المرسوم".





وتضمن الملحق رقم 3 نص النشيد الوطني العماني الجديد، وهو كالتالي:





يا رَّبنا احفظ لنا





جلالة السلطان





والشعبَ في الأوطان





بالعزّ والأمان





وليدمْ مؤيدًا





عاهلًا ممجدًا





بالنفوسِ يُفتدى





يا عمان نحنُ من عهدِ النبي





أوفياء من كرامِ العرب





فارتقي هام السماء





واملئي الكونَ الضياء





واسعدي وانعمي بالرخاء.





جدير بالذكر أن السلطان قابوس بن سعيد توفي في يوم 10 يناير 2019، وتولى السلطان هيثم بن طارق خلفًا له.