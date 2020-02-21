الجيش الليبي: أردوغان يمول الجماعات الإرهابية باعترافه أمام الجميع

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن التدخل التركي استعمار وتعدي على السيادة الليبية، لافتًا إلى أن تركيا تحاول السيطرة على مقدرات الشعب الليبي.



وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بتمويل الجماعات الإرهابية باعترافه أمام الجميع.



وأشار إلى أن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي من مختلف الجنسيات ضمن مرتزقة أردوغان، لافتًا إلى أن أردوغان يحاول تضليل الرأي العام التركي حول حجم خسائر مرتزقته في ليبيا.

