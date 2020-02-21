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بعثة الزمالك تصل القاهرة.. واستقبال جماهيري كبير
الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:08 م
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رامي بشاي
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وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك إلى مطار القاهرة قادما من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب
الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل
السلبي بدون أهداف.
واحتفل لاعبو الزمالك مع الجماهير الكبيرة
التي احتشدت من أجل الاحتفال بهم بعد تحقيق لقب السوبر المصري والفوز على الأهلي.
وهتفت الجماهير: "اهم اهم ابطال السوبر
اهم"، كما هتفت بشدة لمحمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة.
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