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الأجانب يقلصون مشترياتهم الأسبوعية بالبورصة الي 38.9 مليون جنيه

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:00 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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اخبار البورصة المصرية

ننشر أخر أخبار البورصة المصرية وذلك وفقاً لما جاء بالتقرير الأسبوعي ، حيث إستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين  على نسبة 58.3 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 25% والعرب على 16.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات .

ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 356.7 مليون جنيه.

والجدير بالذكر ، أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على  نسبة 63.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 25.4 % وسجل العرب 10.8 % ،و سجل الأجانب صافي شراء بنحو 156.9 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 819.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وخسرت للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق  رأسمالها السوقي عند مستوى 695.6 مليار جنيه
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