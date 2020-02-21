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مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:09 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، بينما أصيب آخر، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين نزيف وارتجاج بالمخ وكسور، وذلك إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية على الطريق الحربي 136 الإسماعيلية - الزقازيق بمنطقة صينية البعالوة دائرة مركز التل الكبير.

وكان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم صدقي مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة رقم " 14485 " ملاكي الإسماعيلية مع درجة بخارية بدون لوحات معدنية، على الطريق الحربي 136 الإسماعيلية ـ الزقازيق بمنطقة صينية البعالوة دائرة المركز، مما أسفر عن مصرع المدعو، محمود محمد السيد 25 عامًا، مقيم التل الكبير، وإصابة المدعو، علاء محمد عبد الجليل 46 عامًا، مقيم الكيلو 2 دائرة مركز أبوصوير.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل والتحفظ على جثة المتوفي بمستشفى الصالحية الجديدة، بينما تم نقل المصاب لمستشفى التل الكبير المركزي لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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