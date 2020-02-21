ديباجي: الإصلاح اليمني سبب في تعطيل تحرير اليمن من الحوثيين





هاجم المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم الجمعة، حزب الإصلاح اليمني، لافتاً إلى أنه كان جزءً مؤثرًا في تعطيل تحرير اليمن من جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية.





وقال ديباجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أثبتت الأحداث أن حزب الإصلاح لا يمكن أن يكون مكون يمني صالح، إنما تهمة المصالح الأيدولوجية على مصلحة اليمن والشعب اليمني، وأنه مجرد مطية لفرقة وشرذمة اليمن"، وفقًا لموقع "المشهد العربي".





وتابع: "تفرع حزب الإصلاح بالهجوم المتواصل عبر أذرعه وأدواته على التحالف، يؤكد على أنه كان عمليًا جزءً مؤثرًا في تعطيل التحرير وليس العكس".



