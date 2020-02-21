حجز أكثر من 225 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الخميس 20 فيفري 2020، عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليّات الحجز:





- حجز 28.000 قطعة مواد تجميل مختلفة مقلدة و7640 قارورة عطر بتونس العاصمة.





- حجز 5000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.





- حجز 4000 لتر من البنزين المهرب بولاية صفاقس.





- حجز 706 علبة سجائر مهربة بولايتي باجة وسيدي بوزيد.





- حجز 365 كلغ من الخضر والغلال بولايتي أريانة وسوسة.





- حجز 343 علبة ياغرت مجهولة المصدر بولاية سيدي بوزيد.





- حجز 290 كلغ من السميد المدعم بولاية تطاوين.





- حجز 227 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولايات منوبة، زغوان وسليانة.













في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 202 عملية حجز.





- تحرير 52 محضرا عدليّا.





- القيام بـ 91 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





- حجز 05 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.





- تنفيذ 87 قرار بلدي.









في المجال الصحي:





- تحرير 83 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 109 مخالفة صحية.