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حجز أكثر من 225 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:38 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الخميس 20 فيفري 2020، عن تحقيق النتائج التالية:


أهم عمليّات الحجز: 

- حجز 28.000 قطعة مواد تجميل مختلفة مقلدة و7640 قارورة عطر بتونس العاصمة.

- حجز 5000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.

- حجز 4000 لتر من البنزين المهرب  بولاية صفاقس.

- حجز 706 علبة سجائر مهربة بولايتي باجة وسيدي بوزيد.

- حجز 365 كلغ من الخضر والغلال بولايتي أريانة وسوسة.

- حجز 343 علبة ياغرت مجهولة المصدر بولاية سيدي بوزيد.

- حجز 290 كلغ من السميد المدعم بولاية تطاوين.

- حجز 227 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولايات منوبة، زغوان وسليانة.



في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 202 عملية حجز.

- تحرير 52 محضرا عدليّا.

- القيام بـ 91 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

- حجز 05 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.

- تنفيذ 87 قرار بلدي.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 83 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 109 مخالفة صحية.
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