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حجز أكثر من 225 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك
الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:38 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الخميس 20 فيفري 2020، عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 28.000 قطعة مواد تجميل مختلفة مقلدة و7640 قارورة عطر بتونس العاصمة.
- حجز 5000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.
- حجز 4000 لتر من البنزين المهرب بولاية صفاقس.
- حجز 706 علبة سجائر مهربة بولايتي باجة وسيدي بوزيد.
- حجز 365 كلغ من الخضر والغلال بولايتي أريانة وسوسة.
- حجز 343 علبة ياغرت مجهولة المصدر بولاية سيدي بوزيد.
- حجز 290 كلغ من السميد المدعم بولاية تطاوين.
- حجز 227 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولايات منوبة، زغوان وسليانة.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 202 عملية حجز.
- تحرير 52 محضرا عدليّا.
- القيام بـ 91 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
- حجز 05 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.
- تنفيذ 87 قرار بلدي.
في المجال الصحي:
- تحرير 83 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 109 مخالفة صحية.
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