Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بالرياض

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2020م الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.


وسيشارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.


وسيرأس الاجتماع  وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.


وسيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به.


كما سيناقش أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، التي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.


وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.


وسيقدم وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وسيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.


ولمزيد من المعلومات المتعلقة بمجموعة العشرين وبرنامج رئاسة المملكة للمجموعة والحصول على نسخة كاملة من برنامج الفعاليات، يرجى زيارة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزراء المالية قم دول مجموعة العشرين الوالح الرياض البنوك اجتماع

أخبار تهمك

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد واقعة السوبر.. عبد الله جمعة مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 20 ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يزاحم بايرن ميونيخ على ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | "الجدعان" يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

أكثر من 700 صحفي يصلون اليابان لحضور اجتماع رؤساء مجموعة الـ20 المالي

اختتام أول اجتماعات وكلاء وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية مجموعة العشرين بالرياض

تفاصيل اجتماع مجموعة عمل الصحة لـ"مجموعة العشرين"

غداً.. الرياض تستضيف اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

10:52 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status