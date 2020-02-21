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"الإرياني" يدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو أراضي المملكة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:21 م
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معمر الأرياني
معمر الأرياني
الفجر السعودي
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أدان واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جريمة الاستهداف الفاشل التي نفذتها المليشيا الحوثية الإرهابية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية.


وقال  "الارياني"، خلال تصريحاته، الجمعة، إن محاولة الاستهداف المتعمدة بعدد من الصواريخ الايرانية كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.


وأضاف الإرياني أن الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، ومضيها في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.


وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذا التصعيد المتواصل يؤكد إصرار المليشيا الحوثية على العمل كأداة ايرانية لتصفية حساباتها وتنفيذ اجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.


وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الملك سلمان وبومبيو بحثا مواجهة سلوك إيران والحاجة للتعاون الإقليمي، بحسب "العربية".


وأضاف البيان، أن خادم الحرمين والوزير الأمريكي ناقشا التعاون في القضايا الإقليمية، مثل سوريا واليمن.
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة الخميس.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على شراكة أمريكا والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة.

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