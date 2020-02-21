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بسبب انعدام الأمطار: وزارة الشؤون الدينية تجدد الدعوة لإقامة صلاة الإستسقاء
الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:25 م
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مروى الجلاصي
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جددت وزارة الشؤون الدينية التونسية، الدعوة لإقامة صلاة الاستقساء، بعد أن كانت قد وجهتها مؤخرا وأقيمت في عدد من جهات البلاد.
وقالت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، "أنه عملا بما جاء في ديننا الحنيف من الالتجاء إلى الله تعالى بالدّعاء والصّلاة عند تأخّر نزول الغيث النّافع، تُجدّد الوزارة دعوة المديرين الجهويّين للشؤون الدّينيّة إلى التنسيق مع السّلط الجهويّة ومع الأئمّة الخطباء لإقامة صلاة الاستسقاء في أقرب الآجال مع التأكيد على ضرورة تحديد الأماكن التي ستقام فيها".
ويجدر التذكير، بأن وزارة الشؤون الدّينيّة التونسية،كانت قد أعلمت منذ جانفي المنقضي، المديرين الجهويّين للشؤون الدّينيّة، بالقيام بالتنسيق مع السّلط الجهويّة ومع الأئمّة الخطباء، "لإقامة صلاة الإستسقاء في أقرب الآجال"، مطالبة بضرورة "تحديد الأماكن التي ستقام فيها صلاة الإستسقاء".
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